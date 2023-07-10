Оруджев: надеюсь, «Ред Булл» выиграет все гонки — это будет круче «Арсенала» в АПЛ
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев рассказал о том, что он хотел бы, чтобы «Ред Булл» выиграл все гонки Формулы-1 в нынешнем сезоне.
«Сколько гонок подряд выиграет «Ред Булл»? Надеюсь, что все! Было бы круто, и им это по силам. На их месте я бы целился на это. Это единственный челлендж на этот год, и крайне крутой! Пожалуй, это даже круче «Арсенала», когда они в АПЛ не проиграли ни одного матча за весь сезон», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
Напомним, футбольный клуб «Арсенал» в сезоне-2004/2005 стал чемпионом Англии, не проиграв ни одного матча в сезоне (всего 38). До сих пор ни одна команда не сумела повторить это уникальное достижение.
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