Де Врис настаивает, что чувствует себя хорошо, несмотря на давление со стороны «Ред Булл»

Пилот «Альфа Таури» Ник де Врис заявил, что сохраняет спокойствие, несмотря на растущие слухи о его скором увольнении из команды. Ранее советник по спорту «Ред Булл» Хельмут Марко отметил, что де Врис не показывает уровня, который от него ожидали за рулём болида.

«Я счастлив там, где я есть, всё ещё чувствую себя хорошо в команде, мне нравится то, что я делаю. Я выкладываюсь по максимуму, и это всё, что я могу сделать, больше мне нечего сказать.

Мой подход не изменился, и моя рабочая этика не изменилась, поэтому нам просто нужно продолжать делать всё, что в наших силах», — приводит слова де Вриса RacingNews365.

В текущем сезоне Формулы-1 Ник де Врис ни разу не финишировал в очковой зоне.

Ранее сообщалось, что заменить де Вриса в «Альфа Таури» может бывший гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо, занимающий сейчас пост резервного пилота «Альфа Таури».