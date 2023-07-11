«Что-то, что снова зажжёт во мне искру». Даниэль Риккардо — о шинных тестах за «Ред Булл»

Бывший пилот «Макларена», а ныне резервист «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился мнением о выступлении на шинных тестах в Сильверстоуне. Риккардо предстоит пилотировать болид австрийской команды RB19. Тесты будут продолжаться в течение нескольких дней.
«Я по-настоящему счастлив. Как же здорово! В течение пары лет у меня были трудности с пилотированием машины. По-настоящему удовольствия я так и не получал. Я потерял своё место, и хотелось сказать: «Чёрт, моя карьера закончена». Но вот теперь, шесть месяцев спустя, я сажусь за руль самой лучшей машины. Я очень благодарен и взволнован. Знаю, что за мной внимательно смотрят. Но на таком уровне так всегда происходит. Никакого давления нет. Я просто отношусь к этому как к чему-то, что станет потрясающим опытом, к чему-то, что снова зажжёт во мне искру», — приводит слова Риккардо Crash.net.
Даниэль Риккардо показал трюк на кроссовом мотоцикле:
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