Источник: Риккардо заменит де Вриса в «Альфа Таури» на Гран-при Венгрии

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо заменит голландца Ника де Вриса в команде «Альфа Таури» на Гран-при Венгрии. Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный журналист Формулы-1 Эрик ван Харвен.

Ранее комментатор Аллард Калфф, у которого хорошие отношения с семьёй де Вриса, сообщил, что Ник уволен из команды. В минувшем сезоне он был резервным пилотом «Мерседеса». При этом гонщик успел провести четыре тренировки с разными командами Формулы-1 — «Уильямсом», «Астон Мартин», «Альфа Таури» и «Мерседесом», а также поучаствовал в частных тестах на болиде «Альпин». В нынешнем сезоне де Врис не набрал ни одного очка.

Риккардо сейчас является резервистом «Ред Булл».

Гран-при Венгрии состоится с 21 по 23 июля.

Даниэль Риккардо показал трюк на кроссовом мотоцикле: