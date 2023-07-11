Источник: Риккардо заменит де Вриса в «Альфа Таури» на Гран-при Венгрии

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо заменит голландца Ника де Вриса в команде «Альфа Таури» на Гран-при Венгрии. Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный журналист Формулы-1 Эрик ван Харвен.
Ранее комментатор Аллард Калфф, у которого хорошие отношения с семьёй де Вриса, сообщил, что Ник уволен из команды. В минувшем сезоне он был резервным пилотом «Мерседеса». При этом гонщик успел провести четыре тренировки с разными командами Формулы-1 — «Уильямсом», «Астон Мартин», «Альфа Таури» и «Мерседесом», а также поучаствовал в частных тестах на болиде «Альпин». В нынешнем сезоне де Врис не набрал ни одного очка.
Риккардо сейчас является резервистом «Ред Булл».
Гран-при Венгрии состоится с 21 по 23 июля.
Даниэль Риккардо показал трюк на кроссовом мотоцикле:
- 11 июля 2023
-
17:00
-
16:28
-
16:05
-
15:54
-
15:23
-
14:38
-
14:04
-
13:42
-
13:40
-
12:52
-
12:46
-
12:06
-
11:53
-
11:13
-
10:13
-
09:38
-
01:10
- 10 июля 2023
-
23:34
-
22:49
-
21:27
-
20:41
-
20:00
-
19:58
-
19:30
-
18:38
-
17:46
-
17:45
-
17:39
-
17:07
-
16:59
-
16:50
-
16:47
-
15:47
-
15:00
-
14:52