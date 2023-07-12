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«Рад вернуться». Даниэль Риккардо показал своё фото после шинных тестов в Сильверстоуне

«Рад вернуться». Даниэль Риккардо показал своё фото после шинных тестов в Сильверстоуне
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Бывший пилот «Макларена», а ныне резервист «Ред Булл» Даниэль Риккардо разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав свою фотографию. Снимок Даниэль сопроводил следующим текстом: «Рад вернуться».

Фото: Из личного архива Даниэля Риккардо

Напомним, вчера, 11 июля, Риккардо провёл первый день на шинных тестах в Сильверстоуне. Австралиец пилотирует болид австрийской команды RB19. Тесты будут продолжаться в течение нескольких дней.

Ранее журналист Лоуренс Баретто сообщил, что лучший круг Риккардо позволил бы ему попасть в первый ряд стартовой решётки Гран-при Великобритании, который прошёл в минувшие выходные. 11 июля также стало известно, что Риккардо заменит Ника де Вриса в «Альфа Таури», перейдя в команду на правах аренды до конца сезона.

Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»:

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