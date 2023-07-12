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Эксперт объяснил, почему Риккардо может остаться в «Альфа Таури» в следующем сезоне

Эксперт объяснил, почему Риккардо может остаться в «Альфа Таури» в следующем сезоне
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Эксперт и журналист Формулы-1 Крейг Слэйтер прокомментировал переход австралийца Даниэля Риккардо в «Альфа Таури» на правах аренды до конца сезона. В итальянской команде Даниэль займёт место голландца Ника де Вриса, который был уволен 11 июля.

«Я общался с Даниэлем в Майами, и он тогда сказал о желании вернуться на стартовую решётку в следующем году. Теперь он вернулся, у него впереди полсезона, так что, я думаю, в этом есть смысл. Будет ли он выступать за «Альфа Таури» в следующем сезоне? Вполне возможно. В следующем сезоне эта команда получит больше деталей от «Ред Булл». И вообще они будут больше сотрудничать», — приводит слова Слэйтера Sky Sports.

Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»:

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