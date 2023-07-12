Гендиректор «Альфа Таури»: нам нужно название бренда, отражающее, что мы часть «Ред Булл»

Генеральный директор «Альфа Таури» Питер Байер рассказал о ребрендинге команды.

«Сегодня мы называемся Scuderia AlphaTauri. Итак, в нашем названии есть компания-спонсор и сама команда — Scuderia AlphaTauri.

Так что, если «Альфа Таури» (компания по производству одежды. — Прим. «Чемпионата») решит заняться чем-то другим, нам придётся изменить название.

Когда мы обсуждали долгосрочное будущее команды с акционерами, с боссом «Ред Булл» Оливером Минцлаффом, мы сказали, что, по нашему мнению, нам следует выработать идентичность, которая прежде всего позволит нам быть уникальной и в то же время независимой бизнес-единицей.

Я думаю, мы также хотим снова приблизиться к названию, отражающему, что мы часть семьи, чтобы каким-то образом иметь принадлежность или ассоциацию с «Ред Булл» как брендом, что затем позволит нам добавить титульного спонсора к названию команды Формулы-1.

И если этот титульный спонсор три года спустя решит уйти, что ж, мы сможем заменить его, и это не значит, что нам нужно всё изобретать заново.

«Торо Россо»? У этого названия есть история, так что да, мы могли бы к нему вернуться. Но я думаю, правда в том, что у нас много новых людей: владельцы, руководство «Ред Булл», Лоран Мекис, я сам, я думаю, мы все хотим двигаться вперёд и предлагать что-то новое и свежее», — приводит слова Байера Motorsport.