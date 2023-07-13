Марко сделал категоричное заявление по поводу шансов Мика Шумахера перейти в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко дал понять, что немецкий гонщик Мик Шумахер, являющийся в настоящий момент резервистом «Мерседеса», не получит место в «Ред Булл» или «Альфа Таури».
«Он пилот «Мерседеса», так что Тото Вольф должен о нём позаботиться»,— приводит слова Марко F1-Insider.
Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. В прошлом сезоне Формулы-1 Мик занял 16-е место в общем зачёте пилотов, набрав 12 очков. Его напарник Кевин Магнуссен был 13-м с 25 баллами.
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
Ранее Марко высказался по поводу пилота «Ред Булл» Серхио Переса, а также рассказал о предстоящей борьбе внутри «Альфа Таури» между Юки Цунодой и Риккардо.
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