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Какое будущее ждёт Даниэля Риккардо после возвращения в Формулу-1?

Какое будущее ждёт Даниэля Риккардо после возвращения в Формулу-1?
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11 июля бывший пилот «Макларена» Даниэль Риккардо был официально объявлен в качестве пилота команды «Альфа Таури». Нидерландский пилот Ник де Врис покидает команду.

«Альфа Таури» объявляет, что Даниэль Риккардо присоединится к команде на правах аренды из «Ред Булл» до конца текущего сезона Формулы-1, начиная с предстоящего Гран-при Венгрии», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте команды.

«Я рад вернуться на трассу с семьёй «Ред Булл», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Альфа Таури».

После ухода из «Макларена» в конце прошлого сезона Риккардо был резервным пилотом «Ред Булл».

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: какое будущее ждёт Даниэля Риккардо после возвращения в Формулу-1?

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