Какое будущее ждёт Даниэля Риккардо после возвращения в Формулу-1?
Поделиться
11 июля бывший пилот «Макларена» Даниэль Риккардо был официально объявлен в качестве пилота команды «Альфа Таури». Нидерландский пилот Ник де Врис покидает команду.
«Альфа Таури» объявляет, что Даниэль Риккардо присоединится к команде на правах аренды из «Ред Булл» до конца текущего сезона Формулы-1, начиная с предстоящего Гран-при Венгрии», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте команды.
«Я рад вернуться на трассу с семьёй «Ред Булл», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Альфа Таури».
После ухода из «Макларена» в конце прошлого сезона Риккардо был резервным пилотом «Ред Булл».
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: какое будущее ждёт Даниэля Риккардо после возвращения в Формулу-1?
Комментарии
- 14 июля 2023
-
13:57
-
13:51
-
13:22
-
13:17
-
12:40
-
12:02
-
11:29
-
10:56
-
10:11
-
10:04
-
09:50
-
09:42
-
01:01
-
00:12
- 13 июля 2023
-
23:03
-
22:41
-
22:00
-
20:57
-
20:01
-
19:12
-
18:15
-
17:42
-
16:45
-
16:21
-
15:12
-
14:56
-
13:25
-
13:12
-
12:45
-
11:28
-
11:02
-
09:54
-
00:39
- 12 июля 2023
-
23:41
-
23:39
Партнерский контент