Цунода: если появится возможность перейти в «Ред Булл», это будет потрясающе
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Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода высказался о возможном переходе в «Ред Булл».
«Как и любому гонщику, мне приятно привлекать внимание других команд, но пока я доволен тем, что нахожусь в «Альфа Таури». Они поддерживали меня на протяжении последних нескольких лет, поэтому я не рассматриваю переход в другие команды. Если появится возможность перейти в «Ред Булл», это будет потрясающе. Но, как я уже сказал, я не слишком много думаю о 2024 годе, и нет особых причин покидать «Альфа Таури».
Мне не нужно сильно беспокоиться о контракте. Сейчас я больше сосредоточиваюсь на том, что я должен делать в гонках, чтобы добиваться хороших результатов», — приводит слова Цуноды GPblog.
В текущем сезоне Формулы-1 Юки Цунода набрал два очка.
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