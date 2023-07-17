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Названа реакция де Вриса на звонок Марко по поводу его увольнения из «Альфа Таури»

Названа реакция де Вриса на звонок Марко по поводу его увольнения из «Альфа Таури»
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Голландский гонщик Ник де Врис был буквально «застигнут врасплох» звонком советника «Ред Булл» Хельмута Марко по поводу своего увольнения из «Альфа Таури». Об этом информирует kurier.at со ссылкой на итальянские СМИ.

Ранее в прессе не раз сообщалось, что де Врис на грани увольнения, так как его выступления не устраивают «Ред Булл». В дебютном сезоне Формулы-1 нидерландский гонщик не набрал ни одного очка. 11 июля стало известно, что резервист «Ред Булл» Даниэль Риккардо заменит де Вриса в «Альфа Таури», перейдя в команду на правах аренды до конца сезона. При этом ранее различными экспертами высказывались мнения, что Даниэль может задержаться в итальянской команде и на следующий сезон.

«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:

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