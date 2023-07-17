«У Хэмилтона украли 8-й титул». Опубликовано жёсткое заявление де Вриса о «Ред Булл»
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Голландский пилот «Ред Булл» Ник де Врис признался, что не был удивлён увольнению из «Альфа Таури», инспирированному австрийской командой «Ред Булл», с учётом того, что «восьмой титул у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона был украден». Об этом информирует kurier.at, который, в свою очередь, приписывает эти слова де Врису, сказанные им во время общения с итальянскими СМИ.
Напомним, 11 июля стало известно, что австралиец Даниэль Риккардо, являющийся резервистом «Ред Булл», заменит де Вриса в «Альфа Таури», перейдя в команду на правах аренды до конца сезона. В дебютном сезоне Формулы-1 нидерландский гонщик не набрал ни одного очка.
В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо:
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