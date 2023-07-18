Хорнер: Риккардо готов сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперёд
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о переходе австралийского пилота Даниэля Риккардо в «Альфа Таури». За итальянскую команду Даниэдь будет выступать на правах аренды до конца нынешнего сезона Формулы-1.
«Ещё до тестов [в Сильверстоуне] мы сказали Даниэлю: «Послушай, если всё пойдет хорошо, захочешь ли ты выступать в «Альфа Таури», потому что дела с Ником идут не совсем так, как мы рассчитывали. Готов ли ты принять этот вызов?» И он сказал: «Да, без проблем». Он был готов, если хотите, сделать шаг назад, чтобы потом попытаться сделать два шага вперёд», — приводит слова Хорнера RaceFans со ссылкой на его выступление в подкасте F1 Nation.
В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо:
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