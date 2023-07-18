Хорнер – о тестах Риккардо в Сильверстоуне: на 11-м круге Марко позвонил де Врису

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился впечатлениями от результатов австралийца Даниэля Риккардо на шинных тестах в Сильверстоуне (Великобритания), на которых было принято решение сделать его боевым пилотом «Альфа Таури».
«Что меня впечатлило больше всего… Когда я пришёл посмотреть на тесты, на третьем или четвёртом круге время упало до секунды от того, что показывали наши пилоты, и это при том, что он не садился за руль семь месяцев.
Затем в его первой попытке на сопоставимых шинах, вероятно, это был его седьмой круг, он показал время, с которым попал бы на первый ряд решётки. Это было очень впечатляюще.
Всё произошло быстрее, чем ожидалось, поскольку мы не завершили тесты. Хельмут поговорил с де Врисом, потому что он нанимал его. Думаю, он позвонил ему на 11-м круге», – сказал Марко в подкасте F1 Nation.
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