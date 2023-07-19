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Менеджер де Вриса отреагировал на скандальные слова о «Ред Булл», якобы сказанные Ником

Менеджер де Вриса отреагировал на скандальные слова о «Ред Булл», якобы сказанные Ником
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Менеджер голландского гонщика Ника де Вриса Гийом Ле Гофф прокомментировал недавние слова, якобы сказанные его клиентом. Несколько изданий, в частности kurier.at, ссылаясь на итальянскую прессу, приписали де Врису следующую цитату о «Ред Булл»: «Не удивлён увольнением из «Альфа Таури», учитывая, что восьмой титул у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона был украден».

«Ник не разговаривал абсолютно ни с кем, включая итальянские СМИ. Эти новости фальшивые и клеветнические. Видимо, кто-то хотел отличиться. Мы оставляем за собой право обратиться в суд. Позже на этой неделе будет официальное заявление Ника, но до тех пор нам ещё нужно кое-что уладить», — приводит слова Ле Гоффа F1-Insider.

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