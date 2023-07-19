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Цунода поделился ожиданиями от совместной работы с Риккардо

Цунода поделился ожиданиями от совместной работы с Риккардо
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Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода высказался по поводу предстоящей работы с Даниэлем Риккардо.

«Я с нетерпением жду начала работы с Даниэлем. Не могу сказать, что знаю его очень хорошо, но в начале года в Майами у нас был забавный день совместных съёмок. Я думаю, что мне будет полезно находиться в одной команде с очень хорошим и опытным гонщиком. Я уверен, что смогу многому у него научиться, а также ожидаю, что он сможет привнести что-то новое в команду и продвинуть развитие автомобиля вперёд», — приводит слова Цуноды пресс-служба команды.

В текущем сезоне Формулы-1 Юки Цунода набрал два очка.

Ранее Риккардо высказался о предстоящем участии в Гран-при Венгрии. Этап состоится с 21 по 23 июля. Для Риккардо это будет первое выступление в нынешнем сезоне Формулы-1 в качестве боевого пилота.

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