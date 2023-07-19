Цунода высказался о де Врисе, после того как тот покинул «Альфа Таури»

Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода высказался о голландце Нике де Врисе, который покинул команду. Вместо него в «Альфа Таури» будет выступать австралиец Даниэль Риккардо, этот сезон начинавший в качестве резервиста «Ред Булл».
«Хотел бы сказать, что в течение последних десяти гонок я здорово провёл время с Ником. Я учился у него. Кроме того, мы также хорошо проводили время вдали от трассы. У него большой опыт работы в других сериях, и он предоставлял команде хорошую обратную связь, основанную на его знаниях. У Ника был темп, и мне как его другу нравилось проводить с ним время.
Что касается Гран-при Венгрии, то у нас будут дополнительные обновления вдобавок к тем, которые мы привезли на прошлую гонку. В Будапеште совершенно другие характеристики трассы по сравнению с двумя предыдущими, и её медленные повороты должны подходить нашей машине больше, чем скоростные», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».
В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо:
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