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Макс Ферстаппен дал оценку трассе Гран-при Венгрии

Макс Ферстаппен дал оценку трассе Гран-при Венгрии
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о предстоящем выступлении на Гран-при Венгрии, который пройдёт с 21 по 23 июля.

«Гран-при Венгрии всегда проходит интересно. В прошлом году было непросто из-за приближающегося дождя и низкой температуры, но как команда мы сохраняли спокойствие и принимали правильные решения. В этот уикенд у нас будет пара обновлений, и, надеюсь, они принесут нам то, чего мы от них ожидаем, что позволит нам добиться дополнительной производительности в предстоящих гонках.

Давайте посмотрим, в каком положении мы окажемся на трассе, на которой есть множество медленных поворотов. Это потрясающая трасса для пилотирования. И к тому же она сконструирована очень здорово с технической точки зрения. Определённо, это место, куда я всегда с нетерпением хочу вернуться», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

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