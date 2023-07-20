Глава «Уильямса» рассказал, когда «Мерседес» сможет вернуться к борьбе за титул

Бывший главный стратег «Мерседеса», ныне руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз рассказал, когда его бывшая команда сможет вернуться к борьбе за чемпионский титул.

«Мне кажется, «Мерседес» потерял год разработки в то время, когда я был там, из-за того, что их направление развития сильно отличалось от пути остальных команд и от текущей концепции. Они ещё вернутся, но для этого им потребуется от 6 до 12 месяцев. Это будет медленное возвращение, но уверен, что оно произойдёт. Это отличная команда, они узнают многое о новой концепции и поймут, как лучше развивать её», — приводит слова Ваулза Marca.

Напомним, в нынешнем сезоне Формулы-1 «Мерседес» располагается на втором месте в Кубке конструкторов, набрав 203 очка.