«Более медленный не попадёт в «Ред Булл». Цунода высказался о соперничестве с Риккардо

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода дал комментарий по поводу соперничества с новоиспечённым товарищем по команде Даниэлем Риккардо.

«Скоро всё станет ясно, но один из гонщиков в любом случае будет медленнее, и более медленный парень не попадёт в «Ред Булл». Это просто, у более быстрого парня больше шансов попасть в «Ред Булл», так это работает в Формуле-1, вот и всё.

Это всегда вызов. В конце концов, нет особой разницы, Даниэль это или Ник, неважно. В любом случае я должен делать то же самое, что делал с Ником, — нужно побеждать своего партнёра по команде, это самое главное», — приводит слова Цуноды Crash.net.

В текущем сезоне Формулы-1 Юки Цунода набрал два очка. Риккардо дебютирует в нынешнем сезоне в эти выходные на Гран-при Венгрии.