Выигравший первую же гонку NASCAR пилот вернётся в Cup Series в этом году

34-летний новозеландский пилот Шейн ван Гисберген, трёхкратный и действующий чемпион австралийской серии Supercars, который в начале июля выиграл первую в истории NASCAR Cup Series уличную гонку, в этом году вновь выйдет на старт американского первенства.
Команда Trackhouse, в составе которой ван Гисберген блеснул в Чикаго, выставит для него третий автомобиль на гонку Verizon 200 at the Brickyard — 24-й этап регулярного сезона, который пройдёт 13 августа на дорожной версии трассы «Индианаполиса». Отметим, что именно на ней в 2000-х проходил Гран-при США Формулы-1.
Для ван Гисбергена это будет вторая гонка NASCAR в карьере. Впервые в состязаниях сток-каров Шейн выступал 2 июля на новой уличной трассе в Чикаго, когда всю дистанцию держался среди лидеров и в итоге одержал победу. Это был первый с 1963 года случай, когда на этапе высшего дивизиона гонок сток-каров победил дебютант. Отметим, что в этом заезде также участвовал экс-чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон. Он занял 21-е место.
По слухам, в следующем году новозеландец может покинуть Supercars и провести полный сезон в NASCAR Cup Series.
Кроме ван Гисбергена и Баттона, на старт в Индианаполисе также планируют выйти японский экс-пилот Ф-1, чемпион мира по гонкам на выносливость и победитель «24 часов Ле-Мана» Камуи Кобаяси и другой пилот Supercars Броди Костекки.
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