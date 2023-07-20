Появилось первое фото шлема Даниэля Риккардо после перехода в «Альфа Таури»

Стало известно, в каком шлеме австралийский гонщик Даниэль Риккардо выступит на Гран-при Венгрии. Предстоящий этап станет для Даниэля первым в нынешнем сезоне в качестве боевого пилота. Напомним, недавно австралиец перешёл в «Альфа Таури», где заменил голландца Ника де Вриса.
Фото: https://twitter.com/JMD_helmets
О переходе Риккардо в «Альфа Таури» стало известно 11 июля. В гоночный коллектив он пришёл на правах аренды до конца сезона. При этом ранее различными экспертами высказывались мнения, что Даниэль может задержаться в итальянской команде и на следующий сезон.
Даниэль Риккардо являлся боевым гонщиком «Ред Булл» с 2014 по 2018 год, однако затем решил покинуть «быков», несмотря на предложение австрийцев о новом контракте. Риккардо провёл по два сезона в составе «Рено» и «Макларена». После «Макларена» Даниэль вернулся в «Ред Булл», где был резервным пилотом.
В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо:
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