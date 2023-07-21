Ферстаппен — о возможном переходе Риккардо в «Ред Булл»: никогда не хотел, чтобы он уходил

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что будет рад воссоединиться с австралийцем Даниэлем Риккардо в команде, если будет такая возможность. Ранее они уже были напарниками. Недавно стало известно, что Риккардо перешёл в «Альфа Таури», где будет выступать до конца сезона.

«На самом деле я никогда не хотел, чтобы он уходил. Мы здорово ладим, так что если Даниэль преуспеет там, где он сейчас, то, конечно, у него будет возможность вернуться – всё открыто.

Отрадно, что Даниэль вернулся на стартовую решётку и в нашу семью. С другой стороны, я хороший друг Ника, так что мне грустно осознавать, что он уходит. Но, к сожалению, так устроен этот мир. Не думаю, что между гонщиками есть какое-то чувство неприязни. У Дэниэля снова появилась возможность. У него была небольшая перезагрузка, так что, я думаю, теперь он вновь готов к работе», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо: