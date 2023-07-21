Риккардо: на 95 процентов доволен тренировками, кажется, что я и не уходил из Ф-1

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо прокомментировал дебют за рулём болида «Альфа Таури» во время первой и второй свободных тренировок в рамках Гран-при Венгрии.
«Сегодня я довольно быстро почувствовал себя комфортно, но пока это 95 процентов. Прямо сейчас я чувствую, что смогу найти эти недостающие проценты завтра. По крайней мере, приблизиться к этому.
Сегодня я не совсем собрался на круге, но начал чувствовать предел возможностей машины. Я чувствую, что буду вполне доволен завтра, если смогу отработать без ошибок.
Распределение комплектов шин? Возможно, это не слишком актуально для меня в данный момент. Я думаю, что сегодня мне было важнее почувствовать машину. Всё это казалось довольно знакомым. Очевидно, что на меня обращают много внимания извне, но, как только я надел шлем и сел в автомобиль, мне показалось, что я на самом деле никогда не покидал гонки, так что это было приятно.
И, очевидно, этим утром мы ничего толком не добились. Но сегодня днём, я думаю, мы немного поработали с новой резиной, но ничего особенного, о чём я беспокоюсь. Машина чувствовала себя нормально. Да, честно говоря, не так уж плохо.
Я уже замечаю в машине некоторые вещи, над которыми мы можем попробовать поработать. Прямо сейчас я настроен вполне оптимистично. Похоже, у Юки Цуноды тоже был довольно хороший день. Я думаю, если мы соберём всё это воедино, возможно, завтра у нас всё получится», — приводит слова Риккардо Crash.net.
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