The Race: в контракте Переса с «Ред Булл» может быть опция перевода в «Альфа Таури»

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес может не доработать до конца контракт, истекающий в конце следующего сезона, сообщает The Race.

По информации источника, Перес может досрочно покинуть команду в связи с не самым лучшими результатами. Сообщается, что руководство австрийской команды может расторгнуть контракт с Пересом, выплатив компенсацию. Но существует также другой вариант, при котором австралиец Даниэль Риккардо, присоединившийся к «Альфа Таури» на правах аренды до конца сезона, и Перес поменяются местами. Существует предположение, что в контракте Серхио Переса есть такая опция.

Ранее «Ред Булл» уже проводил ротацию гонщиков с участием пилотов второй команды. Таким образом, места в команде лишились Даниил Квят и Пьер Гасли.