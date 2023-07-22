The Race: в контракте Переса с «Ред Булл» может быть опция перевода в «Альфа Таури»
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес может не доработать до конца контракт, истекающий в конце следующего сезона, сообщает The Race.
По информации источника, Перес может досрочно покинуть команду в связи с не самым лучшими результатами. Сообщается, что руководство австрийской команды может расторгнуть контракт с Пересом, выплатив компенсацию. Но существует также другой вариант, при котором австралиец Даниэль Риккардо, присоединившийся к «Альфа Таури» на правах аренды до конца сезона, и Перес поменяются местами. Существует предположение, что в контракте Серхио Переса есть такая опция.
Ранее «Ред Булл» уже проводил ротацию гонщиков с участием пилотов второй команды. Таким образом, места в команде лишились Даниил Квят и Пьер Гасли.
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