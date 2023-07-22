Норрис: доволен тренировками, но ещё есть над чем работать перед квалификацией

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис оценил итоги первых двух тренировок Гран-при Венгрии, который проходит в эти выходные.

«Пятница была хорошей, я доволен темпом машины, но перед квалификацией есть над чем поработать. Мне кажется, что на некоторых участках трассы у меня не было возможности атаковать так, как хотелось бы. У машины есть ещё нераскрытый потенциал, но для начала уикенда мы сумели подобрать неплохой баланс.

Нам помогает улучшение темпа, которое появилось после обновлений. Сейчас мы стали увереннее себя чувствовать в скоростных поворотах и работаем над прохождением медленных поворотов», — приводит слова Норриса F1i.

В первой тренировке Норрис показал четвёртый результат, во второй практике британец стал вторым.