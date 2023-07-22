В «Альфа Таури» высказались о шансах Цуноды заменить Переса в «Ред Булл»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал шансы японского гонщика команды Юки Цуноды заменить пилота «Ред Булл» Серхио Переса, выступления которого в последние месяцы подвергаются критике.

«Психологический фактор очень важен в ситуации с Пересом. Ты выигрываешь и проигрываешь гонки в своей голове. Шансы Цуноды заменить Переса? Конечно, всё зависит от дальнейших результатов. Переговоры с нашими партнёрами из «Хонды» ведутся. Если взять выступления в этом году, то можно предположить, что такое может произойти», — приводит слова Тоста GrandPX.

Юки Цунода в нынешнем сезоне набрал лишь два очка и располагается на 17-м месте в общем зачёте пилотов. Серхио Перес выиграл в 2023 году две гонки. Мексиканский пилот со 156 очками занимает вторую строчку.