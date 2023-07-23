Хорнер отреагировал на исторический рекорд «Ред Булл», одержавшего 12 побед подряд

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал историческую победу команды на Гран-при Венгрии. Напомним, австрийский коллектив одержал 12-ю победу подряд, превзойдя рекорд «Макларена» 25-летней давности.

«Я помню, как в детстве смотрел на невероятный подвиг Сенны и Проста на «Макларене». Подумать только, мы превзошли это… «Макларен» был невероятной командой, а Рон Деннис был невероятным руководителем.

Это то, ради чего вся команда здесь, в Венгрии, и в Милтон-Кинсе так тяжело работала. Это будет многое значить», – приводит слова Хорнера Sky Sports.

Ранее о рекордной победной серии «Ред Булл» высказался пилот команды и двукратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен.