Хорнер отреагировал на исторический рекорд «Ред Булл», одержавшего 12 побед подряд
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал историческую победу команды на Гран-при Венгрии. Напомним, австрийский коллектив одержал 12-ю победу подряд, превзойдя рекорд «Макларена» 25-летней давности.
«Я помню, как в детстве смотрел на невероятный подвиг Сенны и Проста на «Макларене». Подумать только, мы превзошли это… «Макларен» был невероятной командой, а Рон Деннис был невероятным руководителем.
Это то, ради чего вся команда здесь, в Венгрии, и в Милтон-Кинсе так тяжело работала. Это будет многое значить», – приводит слова Хорнера Sky Sports.
Ранее о рекордной победной серии «Ред Булл» высказался пилот команды и двукратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен.
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