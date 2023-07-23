Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер отреагировал на исторический рекорд «Ред Булл», одержавшего 12 побед подряд

Хорнер отреагировал на исторический рекорд «Ред Булл», одержавшего 12 побед подряд
Комментарии

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал историческую победу команды на Гран-при Венгрии. Напомним, австрийский коллектив одержал 12-ю победу подряд, превзойдя рекорд «Макларена» 25-летней давности.

«Я помню, как в детстве смотрел на невероятный подвиг Сенны и Проста на «Макларене». Подумать только, мы превзошли это… «Макларен» был невероятной командой, а Рон Деннис был невероятным руководителем.

Это то, ради чего вся команда здесь, в Венгрии, и в Милтон-Кинсе так тяжело работала. Это будет многое значить», – приводит слова Хорнера Sky Sports.

Ранее о рекордной победной серии «Ред Булл» высказался пилот команды и двукратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен.

Материалы по теме
Ферстаппен прокомментировал обгон Хэмилтона на старте Гран-при Венгрии
Материалы по теме
Великий рекорд от «Ред Булл» и Ферстаппена: так долго в Ф-1 не выигрывал никто!
Великий рекорд от «Ред Булл» и Ферстаппена: так долго в Ф-1 не выигрывал никто!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023