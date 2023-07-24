«Альфа Ромео» показала специальную ливрею для Гран-при Бельгии

Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» представила специальную ливрею, подготовленную к Гран-при Бельгии. На автодроме «Спа-Франкоршам» гонщики команды Гуаньюй Чжоу и Валттери Боттас выступят на болидах, в раскраску которых добавили зелёный цвет. Сделано это в честь спонсора гоночного коллектива – стриминговой платформы Kick.
«Альфа Ромео» показала специальную ливрею на Гран-при Бельгии:
Гран-при Бельгии состоится с 28 по 30 июля и станет последним этапом в Формуле-1 перед длительной паузой, которая будет продолжаться до 25 августа, когда пройдёт Гран-при Нидерландов.
В настоящий момент «Альфа Ромео» занимает девятое место в Кубке конструкторов, имея в активе девять очков. Возглавляет рейтинг гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 452 балла.
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