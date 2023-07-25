Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Бельгии

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о предстоящем Гран-при Бельгии, который пройдёт с 28 по 30 июля.
«Я с нетерпением жду спринтерской гонки в Бельгии. Похоже, что выходные будут довольно дождливыми, поэтому мы посмотрим, какое влияние погода окажет на гонку, поскольку это всегда делает их немного более интересными и хаотичными. Спа, конечно, моя любимая трасса в календаре, поэтому я с нетерпением жду гонок там и встречи с болельщиками, это должен быть весёлый уикенд. Интересно посмотреть, как наша машина поведёт себя и в более скоростных поворотах. У меня хорошие воспоминания о Спа и отличном командном результате в Венгрии. Надеюсь, мы сможем добиться результатов в эти выходные, это последний рывок перед летним перерывом», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба австрийской команды.
- 25 июля 2023
-
20:12
-
19:38
-
19:23
-
18:36
-
17:50
-
17:44
-
16:44
-
15:23
-
14:33
-
13:18
-
12:37
-
12:30
-
11:41
-
11:30
-
10:50
-
10:35
-
09:55
-
09:49
-
09:20
-
00:39
- 24 июля 2023
-
23:49
-
23:30
-
23:14
-
21:52
-
21:05
-
20:52
-
19:50
-
19:15
-
18:56
-
18:15
-
17:55
-
17:50
-
17:45
-
17:15
-
16:50