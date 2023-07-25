Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Бельгии

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о предстоящем Гран-при Бельгии, который пройдёт с 28 по 30 июля.

«Я с нетерпением жду спринтерской гонки в Бельгии. Похоже, что выходные будут довольно дождливыми, поэтому мы посмотрим, какое влияние погода окажет на гонку, поскольку это всегда делает их немного более интересными и хаотичными. Спа, конечно, моя любимая трасса в календаре, поэтому я с нетерпением жду гонок там и встречи с болельщиками, это должен быть весёлый уикенд. Интересно посмотреть, как наша машина поведёт себя и в более скоростных поворотах. У меня хорошие воспоминания о Спа и отличном командном результате в Венгрии. Надеюсь, мы сможем добиться результатов в эти выходные, это последний рывок перед летним перерывом», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба австрийской команды.