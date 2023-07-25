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Marca: «Астон Мартин» готовит масштабные обновления к ГП Нидерландов

Marca: «Астон Мартин» готовит масштабные обновления к ГП Нидерландов
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«Астон Мартин» готовит масштабное обновление болидов перед Гран-при Нидерландов, который пройдёт с 25 по 27 августа, сразу после летнего перерыва, сообщает Marca. В крайнем случае обновления привезут на Гран-при Эмилии-Романьи в Монце, запланированный на 1–3 сентября.

Обновления коснутся боковых понтонов и системы DRS. Кроме того, ожидается новое днище.

Отмечается, что обновления, которые «Астон Мартин» привозил в Канаду, не сработали.

После 11 этапов Формулы-1 в нынешнем сезоне «Астон Мартин» располагается на третьем месте в Кубке конструкторов со 184 набранными очками. Британский гоночный коллектив уступает «Мерседесу» и «Ред Булл».

До летнего перерыва команды выступят на Гран-при Бельгии, который пройдёт с 28 по 30 июля.

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