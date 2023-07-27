«Спа — это всегда вызов». Риккардо высказался об ожиданиях от Гран-при Бельгии

Австралийский гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо подвёл итоги Гран-при Венгрии и поделился ожиданиями от этапа в Бельгии, который пройдёт в ближайшие выходные.

«Весь мой уикенд в Будапеште был действительно хорош, он заставил меня прочувствовать то, чего мне не хватало. Например, адреналин, нахождение на стартовой решётке, это действительно сильные эмоции. Я чувствовал, что у нас неплохой темп и, возможно, были шансы заработать очки, если бы не пришлось стартовать снова сзади после того, как меня подбили на первом круге. Хорошо, что машина не была повреждена и я смог проехать 70 кругов, а к концу гонки чувствовал себя хорошо физически. Я допустил несколько ошибок в заезде, но к заключительным отрезкам я был последователен, и вряд ли можно было требовать чего-то большего в первой гонке после возвращения.

Счастлив, что теперь мы поработаем и отправимся в Спа. Хорошо вернуться в машину через пару дней, это поможет делу и ускорит моё обучение. Думаю, что Спа — это всегда вызов, это одна из лучших трасс. Погода всегда играет важную роль, но я, набравшись уверенности в Венгрии, справлюсь с этим. В то же время нужно быть приземлённым, так как ещё предстоит учиться. Спринтерский уикенд предполагает, что будет довольно напряжённо. Всего одна тренировка — и сразу квалификация. Я планирую повеселиться и набрать очки в воскресенье», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Альфа Таури».