Гран-при Бельгии пройдёт под угрозой локальных наводнений

Королевский метеорологический институт Бельгии выпустил предупреждение о жёлтом уровне опасности из-за дождя в районе Спа. Учреждение предупредило о риске сильных ливней и локальных наводнений в подверженных риску регионах. Предупреждение действует до позднего вечера пятницы.

Напомним, Гран-при Бельгии проходит в Спа с 28 по 30 июля. В настоящий момент уверенно лидирует в Кубке конструкторов австрийский гоночный коллектив «Ред Булл». В его активе 452 очка. На втором месте «Мерседес» (223 балла). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 184 очка. После Гран-при Бельгии чемпионат уйдёт на паузу. Следующий этап, Гран-при Нидерландов, пройдёт с 25 по 27 августа.

Самые яркие Гран-при Бельгии Формулы-1 в Спа: