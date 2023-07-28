Гран-при Бельгии пройдёт под угрозой локальных наводнений
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Королевский метеорологический институт Бельгии выпустил предупреждение о жёлтом уровне опасности из-за дождя в районе Спа. Учреждение предупредило о риске сильных ливней и локальных наводнений в подверженных риску регионах. Предупреждение действует до позднего вечера пятницы.
Напомним, Гран-при Бельгии проходит в Спа с 28 по 30 июля. В настоящий момент уверенно лидирует в Кубке конструкторов австрийский гоночный коллектив «Ред Булл». В его активе 452 очка. На втором месте «Мерседес» (223 балла). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 184 очка. После Гран-при Бельгии чемпионат уйдёт на паузу. Следующий этап, Гран-при Нидерландов, пройдёт с 25 по 27 августа.
Самые яркие Гран-при Бельгии Формулы-1 в Спа:
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