Хэмилтон и Расселл вызваны к судьям для разбора опасного инцидента в квалификации

Гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл вызваны к стюардам Гран-при Бельгии Формулы-1 для разбора опасного инцидента, произошедшего во втором сегменте квалификации.

На круге выезда из боксов Хэмилтон не удержал машину на траектории в повороте «Радийон», срезал трассу и затем вернулся обратно перед своим напарником. Этот эпизод расценён как потенциально опасное возвращение на трассу, поэтому судьи проведут расследование. Теоретически Хэмилтону угрожает наказание за нарушение правил, однако даже если Льюиса признают виновным, то дело может ограничиться вынесением официального выговора.

В квалификации Гран-при Бельгии Льюис Хэмилтон показал четвёртое время, а Джордж Расселл занял восьмое место.