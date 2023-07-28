Перес прокомментировал первое попадание в топ-3 квалификации с Гран-при Майами

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о третьем месте в квалификации Гран-при Бельгии. В последний раз мексиканец попадал в тройку сильнейших по итогам квалификации во время Гран-при Майами, который прошёл с 5 по 7 мая.

«Очень непростая квалификация. Мы начинали на промежуточных шинах, условия были сложными, но со временем становилось всё лучше. Но даже в финале третьего сегмента местами было очень непросто — в восьмом, девятом поворотах. Досадно, что я не опередил Шарля, но он в таких условиях сработал отлично, молодец. А я рад, что у нас достойная квалификация», — приводит слова Переса Sky Sports.

Напомним, победителем квалификации Гран-при Бельгии стал партнёр Переса «Ред Булл» нидерландский гонщик Макс Ферстаппен.