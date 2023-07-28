Хэмилтон заявил, что доволен четвёртым местом в квалификации Гран-при Бельгии

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал четвёртое место в квалификации Гран-при Бельгии.

«Выступать на этой трассе — невероятно. Она определённо была нестабильной, потому что она то мокла, то подсыхала. Вначале было очень мокро, была плохая видимость.

Просто выжимаем максимум, потому что знаем, что каждый круг будет быстрее следующего. Вот почему мы заезжали на пит-лейн в начале каждой сессии. Команда отлично поработала с тем, чтобы быстро обслуживать машины и оперативно выпускать обратно на трассу. Я был заведён и просто выжимал максимум из того, что мог.

На финише отставание от Макса было довольно впечатляющим. Но я действительно доволен достигнутым результатом.

Будет ли машина лучше чувствовать себя завтра? Понятия не имею. Мы выясним. Сегодня было не так уж плохо. В целом ощущения были неплохими. Мы теряем секунду только в среднем секторе, поэтому я должен изучить его, чтобы выяснить, где это, есть ли какой-либо способ с имеющимися у нас характеристиками, сможем ли мы исправить это.

Очевидно, нам нужно работать над некоторыми улучшениями. Завтра я сделаю всё, что в моих силах, и надеюсь, что следующая квалификация будет такой же хорошей», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.