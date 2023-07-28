Сайнс рассказал о своей ошибке в конце квалификации

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Бельгии. Сайнс проиграл напарнику по «Скудерии» Шарлю Леклеру две с половиной десятые секунды.
«Условия были очень сложными. Каждый раз, когда мы выезжали, трасса была совсем другой. Мне хорошо удалось справиться с первым и вторым сегментами, а в третьем сегменте на последнем круге мне совсем не удалось проехать один из своих лучших кругов. У меня был неприятный момент в восьмом и девятом поворотах, и он стоил мне ряда позиций. Но я рад, что в квалификации в таких непростых условиях я попал в топ-5. Думаю, в этот уикенд возможно всё при такой погоде. На оставшуюся часть Гран-при прогноз тоже обещает непростые условия», — приводит слова Сайнса Sky Sports.
- 28 июля 2023
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