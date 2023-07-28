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Расселл: нам не хватало скорости, мы испытывали трудности на протяжении всей сессии

Расселл: нам не хватало скорости, мы испытывали трудности на протяжении всей сессии
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Британский гонщик Джордж Расселл («Мерседес»), финишировавший восьмым в квалификации Гран-при Бельгии Формулы-1, поделился мнением о ходе гонки.

«Это была динамичная сессия. Нам несколько не хватало скорости, мы испытывали трудности на протяжении всей сессии; я не уверен, почему так. Обычно мне нравятся эти переходные состояния между мокрой и сухой трассой, но на каждом круге мы были просто нигде. Многое нужно проанализировать и попытаться понять. Мы знаем, что квалификация — это ещё не всё, но мы, конечно, хотели бы оказаться на более высоком месте.

Малое число кругов на свободной практике не было слишком важным фактором, так как он был одинаковым для всех. Всегда хочется проехать больше кругов, чтобы улучшить своё понимание, но ощущения от машины не такие уж плохие. У нас есть приличное количество данных, чтобы попытаться всё понять за ночь», — приводит слова Расселла официальный сайт команды «Мерседес».

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