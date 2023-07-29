Ферстаппен высказался об эмоциональном споре с Ламбьязе во время квалификации ГП Бельгии

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал эмоциональную перепалку по радио с инженером команды Джанпьеро Ламбьязе на финише второго сегмента квалификации Гран-при Бельгии. Действующий чемпион мира и лидер общего зачёта пилотов текущего сезона Формулы-1 назвал проход в третий сегмент квалификации с десятого места «дерьмовым исполнением».
«Такое иногда случается, но обычно бóльшая часть таких разговоров блокируется и не проходит в эфир. Я думаю, мы оба можем быть достаточно красноречивыми или эмоциональными, но мы всегда решаем эти моменты потом между собой, так что всё хорошо.
Честно говоря, мне нет необходимости комментировать это здесь, я буду обсуждать планы с командой.
Третий сегмент был хорошим, в остальном всё было немного суматошно, мы просто пытались следить за трассой. Квалификация была довольно сложной, но самое важное — третий сегмент, и мы действительно смогли собраться перед ним. Действительно довольны этим», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
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