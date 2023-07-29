Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен высказался об эмоциональном споре с Ламбьязе во время квалификации ГП Бельгии

Ферстаппен высказался об эмоциональном споре с Ламбьязе во время квалификации ГП Бельгии
Аудио-версия:
Комментарии

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал эмоциональную перепалку по радио с инженером команды Джанпьеро Ламбьязе на финише второго сегмента квалификации Гран-при Бельгии. Действующий чемпион мира и лидер общего зачёта пилотов текущего сезона Формулы-1 назвал проход в третий сегмент квалификации с десятого места «дерьмовым исполнением».

«Такое иногда случается, но обычно бóльшая часть таких разговоров блокируется и не проходит в эфир. Я думаю, мы оба можем быть достаточно красноречивыми или эмоциональными, но мы всегда решаем эти моменты потом между собой, так что всё хорошо.

Честно говоря, мне нет необходимости комментировать это здесь, я буду обсуждать планы с командой.

Третий сегмент был хорошим, в остальном всё было немного суматошно, мы просто пытались следить за трассой. Квалификация была довольно сложной, но самое важное — третий сегмент, и мы действительно смогли собраться перед ним. Действительно довольны этим», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Материалы по теме
Макс Ферстаппен высказался о победе в квалификации Гран-при Бельгии и своём штрафе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023