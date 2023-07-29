Пиастри заявил, что разочарован вторым местом в спринт-квалификации Гран-при Бельгии

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал второе место в спринт-квалификации Гран-при Бельгии, где он уступил 0,011 секунды лидеру общего зачёта пилотов и действующему чемпиону мира нидерландцу Максу Ферстаппену из «Ред Булл». Третий результат показал представитель «Феррари» Карлос Сайнс.

«Конечно, в целом я очень доволен, но когда пересекаешь черту и видишь себя на первой позиции, а затем с тобой выходят на связь и говорят, что ты второй, это расстраивает — особенно когда отставание составляет всего 0,011 секунды.

Я проехал действительно хороший круг и вряд ли мог добиться большего. Очень рад быть в первом ряду. Если и есть трасса, на которой не хочется быть на поуле, то, скорее всего, это она», — приводит слова Пиастри Sky Sports.