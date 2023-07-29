Ферстаппен: да, отрыв небольшой, но и рисковать всем не было смысла

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги спринт-квалификации Гран-при Бельгии. Нидерландский гонщик завоевал поул, обойдя Оскара Пиастри на 0,011 секунды.

«Да, было довольно сложно. Условия были похожи на вчерашние, мы сохраняли спокойствие. Да, результат получился не таким, как вчера, но и рисковать всем не было никакой необходимости. Во втором секторе я ехал осторожно, но выиграл поул, а это главное. По ходу сессии состояние трассы становилось всё лучше. В восьмом и девятом повторах было довольно мокро, но можно было проехать круг и быстрее.

В целом всё в порядке. Хорошо, что квалификация закончилась чисто. Постараюсь хорошо начать спринт, чтобы получить чистый обзор. Это будет важно», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.