Леклер: я действительно разочарован ошибкой, у нас был потенциал занять поул

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал об ошибке, которая не позволила ему подняться выше четвёртого места в спринт-квалификации Гран-при Бельгии.
«Сегодня я действительно разочарован. У нас определённо был потенциал занять поул, но я допустил ошибку в девятом повороте. К счастью, я удержался на трассе, но проиграл там около четырёх десятых, так что сегодня я в первую очередь чувствую разочарование.
Сегодня дело было не в машине, ощущения были отличные. Потенциал для поула был, но я допустил ошибку. В остальном круг был действительно хорош.
Это упущенная возможность, но у нас ещё остался спринт. Я надеюсь, что мы сможем провести отличную гонку с того места, на котором стартуем. Я думаю, что условия будут сложными, но посмотрим, что произойдет», — приводит слова Леклера Sky Sports.
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