Перес: Хэмилтон просто врезался в меня

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, сошедший с гонки после контакта с болидом Льюиса Хэмилтона («Мерседес»), прокомментировал этот инцидент.

«Льюис просто врезался в меня, отодрав всю правую часть моей машины, из-за чего мы по сути потеряли всё сцепление. К сожалению, это привело к нулю очков за гонку», — приводит слова Переса Sky Sports.

Столкновение произошло во время прохождения девятого круга. Помимо мексиканца, во время спринта с дистанции сошёл испанец Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

За инцидент с Пересом Хэмилтон был оштрафован на пять секунд. По итогам спринта британец финишировал на седьмом месте. В тройке лучших — Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Оскар Пиастри («Макларен»), Пьер Гасли («Альпин»).