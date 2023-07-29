Перес: Хэмилтон просто врезался в меня
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, сошедший с гонки после контакта с болидом Льюиса Хэмилтона («Мерседес»), прокомментировал этот инцидент.
«Льюис просто врезался в меня, отодрав всю правую часть моей машины, из-за чего мы по сути потеряли всё сцепление. К сожалению, это привело к нулю очков за гонку», — приводит слова Переса Sky Sports.
Столкновение произошло во время прохождения девятого круга. Помимо мексиканца, во время спринта с дистанции сошёл испанец Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
За инцидент с Пересом Хэмилтон был оштрафован на пять секунд. По итогам спринта британец финишировал на седьмом месте. В тройке лучших — Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Оскар Пиастри («Макларен»), Пьер Гасли («Альпин»).
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