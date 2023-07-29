Леклер призвал «Феррари» решить проблемы с пит-стопами после спринта ГП Бельгии

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер в очередной раз высказался о проблемах команды после выступления в спринтерской гонке Гран-при Бельгии, где он финишировал пятым, а его напарник Карлос Сайнс стал четвёртым.

«У нас есть статистика о пит-стопах в паддоке, и до этого спринта мы были одними из лучших. Однако в последних гонках мы начали испытывать трудности. Сейчас нужно обратить на это внимание, потому что уже две или три гонки подряд мы имеем проблемы с пит-стопами. Это должно стать нашим приоритетом, чтобы набрать максимум очков», – приводит слова Леклера издание RaceFans.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Спринт:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» — 11 кругов.

2. Оскар Пиастри «Макларен» +6.677.

3. Пьер Гасли «Альпин» +10.733.

4. Карлос Сайнс «Феррари» +12.648.

5. Шарль Леклер «Феррари» +15.016.

6. Ландо Норрис «Макларен» +16.052.

7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +16.757.

8. Джордж Расселл «Мерседес» +16.822.

9. Эстебан Окон «Альпин» +22.410.

10. Даниэль Риккардо «Альфа Таури» +22.806.