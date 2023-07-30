Гасли – об условиях в Спа: я не чувствовал себя в безопасности, просто надеялся на лучшее

Французский гонщик команды «Альпин» Пьер Гасли, занявший третье место по итогам спринта Гран-при Бельгии Формулы-1, признался, что беспокоился за свою безопасность из-за дождевых условий гонки.

«Я не чувствовал себя в безопасности. Ничего не видел и просто надеялся на лучшее. Всё дело в видимости. Я был на шестой позиции и вообще ничего не видел. Так что могу только представлять себе, как трудно было гонщикам позади меня. Это тяжелейший вызов. Один человек, вышедший на прямой в неправильном месте, — это уже вполне могло бы привести к аварии», — приводит слова Гасли Daily Mail.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Спринт:

1. Макс Ферстаппен, «Ред Булл» — 11 кругов.

2. Оскар Пиастри, «Макларен» +6.677.

3. Пьер Гасли, «Альпин» +10.733.