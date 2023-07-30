Десять гонщиков Формулы-1 лишились шансов на чемпионский титул в сезоне-2023

Победа голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Бельгии привела к официальному сокращению числа претендентов на чемпионский титул Формулы-1 в сезоне-2023. После успеха на трассе «Спа-Франкоршам» у голландца 314 очков, в то время как в розыгрыше до конца чемпионата остаётся 284 очка. Соответственно, все пилоты Формулы-1, у которых менее 30 очков, лишились математических шансов догнать Ферстаппена. Таким образом, все пилоты, начиная с идущего с 22 очками на 12-й позиции пилота «Альпин» Пьера Гасли, больше не входят в число претендентов на титул.
Формула-1. Общий зачёт (топ-12):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 314 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 189.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 149.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 148.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 99.
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 99.
7. Карлос Сайнс («Феррари») — 92.
8. Ландо Норрис («Макларен») — 69.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 47.
10. Эстебан Окон («Альпин») — 35.
11. Оскар Пиастри («Макларен») — 34.
12. Пьер Гасли («Альпин») — 22.
- 30 июля 2023
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