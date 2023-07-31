Суд ЕС вынес второе постановление о приостановке санкций в отношении Никиты Мазепина

Генеральный суд ЕС вынес второе временное постановление, подтверждающее частичную отмену санкций Евросоюза, наложенных на бывшего гонщика Формулы-1 Никиту Мазепина.
Европейским судебным органам пришлось издать новый приказ о восстановлении судебной помощи в пользу Никиты, потому что в марте 2023 года Совет Евросоюза не принял во внимание выводы председателя Общего суда в его первом временном судебном приказе. Вместо этого Совет продлил санкции еще на один семестр. В новом раунде суд снова поддержал Никиту, отметив, что остаётся необходимость принятия обеспечительных мер для предотвращения серьёзного и непоправимого ущерба спортсмену. Совет Евросоюза не представил убедительных доказательств обратного.
Никита Мазепин сохраняет право въезда в Евросоюз для переговоров с командами, выступлений в Формуле-1 и других соревнованиях. Также он может получать доход в связи с гоночной деятельностью и вести переговоры со спонсорами.
Решение суда прокомментировали адвокаты Мазепина Давиде Роветта и Аарон Басс.
«Председатель Общего суда не был удовлетворён тем, что «ограничительные меры <…> в отношении заявителя основаны на достаточно прочной фактической основе» (пункт 119), и повторил, что «заявитель — молодой спортсмен, никоим образом не причастный к событиям, от которых пострадала Украина, и не осуществляющий никакой деятельности в отраслях экономики, приносящих существенный доход Правительству Российской Федерации» (п. 121)», — отметили юристы.
- 31 июля 2023
-
12:22
-
11:39
-
11:01
-
10:57
-
10:23
-
10:12
-
09:48
-
09:39
-
09:00
-
01:56
-
00:02
- 30 июля 2023
-
23:30
-
23:00
-
22:04
-
21:49
-
21:47
-
21:41
-
21:33
-
21:27
-
21:20
-
21:14
-
21:10
-
21:04
-
20:49
-
19:57
-
19:55
-
19:50
-
19:47
-
19:46
-
19:19
-
19:14
-
19:09
-
19:07
-
19:05
-
18:44