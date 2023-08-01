Двигатели «Феррари» будут устанавливаться на «Хаас» под брендом «Альфа Ромео»
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Бренд «Альфа Ромео», который прекратит сотрудничество со швейцарской компанией «Заубер» в конце 2023 года, останется в Формуле-1 благодаря сотрудничеству с американской командой «Хаас», сообщает Motorsport Italia.
По информации источника, «Альфа Ромео» будет связана с «Хаасом» за счёт переименования двигателей «Феррари», которыми пользуется американская команда. Теперь двигатели «Феррари» будут устанавливаться на болиды «Хааса» под брендом «Альфа Ромео».
Бренд «Альфа Ромео» был титульным спонсором команды «Заубер» с февраля 2019 года.
По итогам минувшего сезона Формулы-1 «Хаас» занял восьмое место в Кубке конструкторов. Американская команда набрала 38 очков. Трофей выиграл «Ред Булл», набравший 759 баллов.
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