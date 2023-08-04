Менеджер Гасли: Пьер переходил в «Альпин» не для того, чтобы бороться за 1-2 очка

Гийом ле Гофф, менеджер пилота «Альпин» Пьера Гасли, высказался на тему выступления команды в нынешнем сезоне Формулы-1. Напомним, Гасли перешёл из «Альфа Таури» в «Альпин» по окончании сезона-2022. В составе своей новой команды он заменил Фернандо Алонсо. Алонсо отправился в «Астон Мартин».

«Машина получилась не такой, какую мы ожидали. Так что да, в этом плане есть некоторое разочарование. Мы покинули «Альфа Таури» не для того, чтобы бороться за одно-два очка. Это не секрет», — приводит слова ле Гоффа GrandPX.news со ссылкой на RMC.

В настоящий момент «Альпин» занимает шестое место в Кубке конструкторов, имея в активе 57 очков. Возглавляет рейтинг гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 503 балла.

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