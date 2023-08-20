Валттери Боттас выиграл конкурс костюмов на соревнованиях по велогонкам в Колорадо

Финский пилот команды «Альфа Ромео» Валттери Боттас посетил велогонку, проходившую на грунтовой дороге в городе Стимбот-Спринг в США по завершении летнего перерыва в Формуле-1.
Одним из соревнований в ходе события был конкурс костюмов, на котором финн предстал в костюме Duffman'a, талисмана пивной марки из сериала «Симпсоны». Боттас является большим поклонником велоспорта и хорошего пива. Благодаря выделяющемуся костюму Валттери победил в конкурсе и получил пивной приз, соразмерный его собственному весу, то есть около 70 литров. Валттери разделил выигрыш между зрителями и участниками турнира.
Валттери Боттас выступает за команду «Альфа Ромео» с сезона-2022. В личном зачёте сезона-2023 финн занимает 15-е место в личном зачёте. По итогам первой половины сезона лучшим результатом для Боттаса является восьмое место на Гран-при Бахрейна.
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